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В Бишкеке водители автобусов и троллейбусов начнут объявлять остановки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vodite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441746-ru.html

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8 августа 2017, 15:49       Комментарии

Водители автобусов и троллейбусов начнут объявлять названия остановок через громкоговоритель. Об этом K-News сообщил и.о. начальника Управления городского транспорта Нурлан Атыканов.
По его словам, сейчас соответствующий инструктаж ведется с водителями автобусов и троллейбусов.
"Уже на следующей неделе водители троллейбусов маршрута №10 начнут через громкоговоритель объявлять о каждой остановке. Среди водителей автобусов данную функцию будут внедрять водители маршрута №42. В течение месяца все водители общественного муниципального транспорта начнут объявлять остановки через громкоговоритель, — пояснил он. — В будущем мы планируем внедрить новую технику, которая будет объявлять остановки города автоматически. Сейчас это оборудование только тестируется, надеемся, к сентябрю уже внедрим", — сказал Атыканов.

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