В Бишкеке водители автобусов и троллейбусов начнут объявлять остановки

8 августа 2017, 15:49 Комментарии

Водители автобусов и троллейбусов начнут объявлять названия остановок через громкоговоритель. Об этом K-News сообщил и.о. начальника Управления городского транспорта Нурлан Атыканов.

По его словам, сейчас соответствующий инструктаж ведется с водителями автобусов и троллейбусов.

"Уже на следующей неделе водители троллейбусов маршрута №10 начнут через громкоговоритель объявлять о каждой остановке. Среди водителей автобусов данную функцию будут внедрять водители маршрута №42. В течение месяца все водители общественного муниципального транспорта начнут объявлять остановки через громкоговоритель, — пояснил он. — В будущем мы планируем внедрить новую технику, которая будет объявлять остановки города автоматически. Сейчас это оборудование только тестируется, надеемся, к сентябрю уже внедрим", — сказал Атыканов.