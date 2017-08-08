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"Кыргызтелеком" до конца года планирует открыть 45 точек бесплатного доступа в интернет через Wi-Fi

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyztel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441745-ru.html

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8 августа 2017, 15:42       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017 /Мирлан Киизбаев – Кабар/. До конца 2017 года "Кыргызтелеком" планирует открыть 45 бесплатных точек доступа в интернет через Wi-Fi. Об этом на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.
Он уточнил, что бесплатные точки доступа в интернет будут открыты в социальных объектах, местах скопления туристов и образовательных учреждениях.
"Также компания планирует модернизацию имеющейся сети Wi-Fi точек по всей стране, обеспечив население бесплатным доступом к всемирной паутине, что отразится на благосостоянии и образованности граждан", - добавил Н.Мадаминов.

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