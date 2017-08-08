"Кыргызтелеком" до конца года планирует открыть 45 точек бесплатного доступа в интернет через Wi-Fi

8 августа 2017, 15:42 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017 /Мирлан Киизбаев – Кабар/. До конца 2017 года "Кыргызтелеком" планирует открыть 45 бесплатных точек доступа в интернет через Wi-Fi. Об этом на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.

Он уточнил, что бесплатные точки доступа в интернет будут открыты в социальных объектах, местах скопления туристов и образовательных учреждениях.

"Также компания планирует модернизацию имеющейся сети Wi-Fi точек по всей стране, обеспечив население бесплатным доступом к всемирной паутине, что отразится на благосостоянии и образованности граждан", - добавил Н.Мадаминов.