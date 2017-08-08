КГМА планирует построить клинику за счет расширения набора иностранных студентов

8 августа 2017, 15:24 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /Кабар/. Медакадемия Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева имеет средства для строительства новой университетской многопрофильной клиники или же перепрофилирования и проведения ремонтных работ существующего здания под клиническую базу, сообщили в пресс-службе Медакадемии.

Как отметили в ВУЗе, большая часть дохода поступит за счёт расширения набора иностранных студентов в нынешнем учебном году.

"Теперь дело остается за малым – получить разрешение на создание клиники в одном из предполагаемых участков в Бишкеке. А такие намётки уже есть и активно обсуждаются в вышестоящих инстанциях. Вместе с тем, вопрос с разрешением пока висит в воздухе. Однако руководство и профессорско-преподавательский состав вуза настроены оптимистично и надеются на лучшее. Более того, в КГМА приступили к разработке архитектурного плана и ТЭО будущего многоэтажного лечебно-профилактического корпуса", - говорится в сообщении пресс-службы.