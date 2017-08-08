Глава Всемирной продовольственной программы ООН в КР Рам Сараванамутту завершает свою миссию в стране

8 августа 2017, 15:19 Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков 8 августа встретился со страновым директором Всемирной продовольственной программы ООН в КР Рамом Сараванамутту по случаю завершения его миссии в стране. Об этом сообщила пресс-служба президента.

С.Исаков отметил, что ВПП ООН является одним из крупнейших партнеров страны. Проекты, реализованные в айыльных округах по разработке и тестированию новых мер социальной поддержки населения и улучшения программ по социальной защите, продовольственной безопасности и питания, вносят ощутимый вклад в развитие страны. Кроме того, реализуются не менее важные проекты в сферах развития регионов, управления рисками стихийных бедствий, добавил С.Исаков.

Рам Сараванамутту в ходе встречи подчеркнул, что с Кыргызстаном достигнуто плодотворное и эффективное сотрудничество, а также выразил заинтересованность и готовность сотрудничества в рамках стратегии развития страны до 2040 года.