Декларация — 2016: Родственники экс-замглавы МЧС продали автомобиль за 4,3 млн сомов

8 августа 2017, 15:22 Комментарии

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов заработал в 2016 году 729 тыс. 340 сомов, имущества не имеет. Об этом сообщается в его декларации, опубликованной Государственной кадровой службой.

Его близкие родственники получили 483 тыс. сомов от продажи и израсходовали 828 тыс. сомов на куплю, владеют автомобилем "Лексус-RX400H", 2007 года выпуска.

Статс-секретарь Таалайбек Темиралиев получил 324 тыс. пенсии, заработал 651 тыс. 75 сомов и потратил 975 тыс. 75 сомов, имущества нет.

Его родственники заработали 684 тыс. и получили 220 тыс. сомов от сдачи имущества в аренду, израсходовали 904 тыс. сомов. Владеют домом площадью 112,7 кв.м, комнатами гостиничного типа - 217,2 кв.м, земельным участком - 0,6 га, а также машиной "Тойота прадо", 2005 года выпуска.

Заместитель министра Давлетбек Алимбеков заработал 444 тыс. 929 сомов, имеет дом площадью 150 кв.м.

Родственники ничего не заработали, имуществом не владеют.

Замглавы МЧС Калыс Ахматов заработал 425 тыс. 115 сомов в Агентстве противопожарной безопасности при МЧС и 151 тыс. 838 - по месту основной работы.

У его родственников квартира площадью 78 кв.м и автомобилем "Мерседес-Бенц Е220", 1996 года выпуска.

Замминистра Равшанбек Рысбаев заработал и истратил 312 тыс. 813 сомов. Имеет земельный участок - 0,8 га. Родственники владеют машиной "БМВ-Х6".

Экс-замглавы ведомства Нурбек Сыдыгалиев заработал 479 тыс. 726 сомов и получил 1 млн 725 тыс. сомов от продажи автомобиля.

Его родственники получили 4,3 млн сомов от продажи машины, владеют квартирой - 210 кв.м.