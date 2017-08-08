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Декларация—2016: Глава МИД владеет дачным домом, а близкий родственник Д.Кемеловой потратил более 2 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441740-ru.html

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8 августа 2017, 15:27       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Абдылдаев Эрлан Бекешовичв 2016 году заработал 1 млн 60 тыс. 564 сома по основному месту работы. Об этом говорится в сводных сведениях о доходах, расходах и имуществе за 2016 год, размещенных на сайте ГКС. Он указал, что владеет квартирой площадью 164 кв.м и дачным домом площадью 35 кв.м с участком в 6 соток. Его близкие родственники заработали 711 тыс. 581 сом (доходы по основному месту работы) и владеют квартирой площадью 82 кв.м.
Первый заместитель министра Кемелова Динара Амантуровна в 2016 году заработала 923 тыс. 142 сома по основному месту работы. Также она получила 72 тыс. 468 сомов в качестве процентов за вклад. Она владеет квартирой площадью 68,2 кв.м. Ее близкий родственник потратил за год 2 млн 131 тыс. 301 сом и является владельцем квартиры площадью 30,2 кв.м.
Занимавший в 2016 году должность заместителя министра Усенов Азамат Эркинбекович, который на данный момент является послом Кыргызстана в Китае, за 2016 год заработал 869 тыс. 537 сомов по основному месту работы. Он владеет квартирой площадью 99,8 кв.м. Данных о доходах его близких родственниках нет.
Заместитель министра Кайкиев Эмиль Абдыкалыевич в 2016 году заработал 919 тыс. 172 сома по основному месту работы. Он владеет квартирой площадью 57 кв.м. Данных о доходах его близких родственников нет.

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