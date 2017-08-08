Правительственная делегация Кыргызстана прибыла в Турцию с рабочим визитом

8 августа 2017, 15:30 Комментарии

Правительственная делегация Кыргызстана 8 августа прибыла в Турцию с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства. В рамках рабочей поездки состоится двусторонняя встреча премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Переговоры сторон продолжатся в расширенном формате с участием членов делегации КР. Во встрече примут участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, посол КР в Турции Ибрагим Жунусов, министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков и министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

Делегация КР примет участие в церемонии открытия памятника герою эпоса "Манас" в городе Стамбул, презентации книги о "Манасе", показе короткометражного фильма и театральной постановке об эпосе "Манас".

Также запланирована встреча делегации КР с представителями кыргызской диаспоры в Турции.