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Правительственная делегация Кыргызстана прибыла в Турцию с рабочим визитом

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441739-ru.html

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8 августа 2017, 15:30       Комментарии

Правительственная делегация Кыргызстана 8 августа прибыла в Турцию с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства. В рамках рабочей поездки состоится двусторонняя встреча премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Переговоры сторон продолжатся в расширенном формате с участием членов делегации КР. Во встрече примут участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, посол КР в Турции Ибрагим Жунусов, министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков и министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.
Делегация КР примет участие в церемонии открытия памятника герою эпоса "Манас" в городе Стамбул, презентации книги о "Манасе", показе короткометражного фильма и театральной постановке об эпосе "Манас".
Также запланирована встреча делегации КР с представителями кыргызской диаспоры в Турции.

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