ОБСЕ направит 350 краткосрочных и 24 долгосрочных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана

8 августа 2017, 15:48 Комментарии

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направит 350 краткосрочных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана в октябре 2017 года. Об этом говорится в отчете организации по итогам визита в КР в мае.

Также, согласно отчета, БДИПЧ/ОБСЕ рекомендует Миссии по наблюдению за выборами (МНВ) командировать в республику 24 долгосрочных наблюдателя.

"Наблюдатели государств-участников ОБСЕ должны проследить за избирательным процессом по всей стране", - отмечают в организации.

Кроме того, МНВ будет проводить мониторинг СМИ.