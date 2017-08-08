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ОБСЕ направит 350 краткосрочных и 24 долгосрочных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441738-ru.html

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8 августа 2017, 15:48       Комментарии

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направит 350 краткосрочных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана в октябре 2017 года. Об этом говорится в отчете организации по итогам визита в КР в мае.
Также, согласно отчета, БДИПЧ/ОБСЕ рекомендует Миссии по наблюдению за выборами (МНВ) командировать в республику 24 долгосрочных наблюдателя.
"Наблюдатели государств-участников ОБСЕ должны проследить за избирательным процессом по всей стране", - отмечают в организации.
Кроме того, МНВ будет проводить мониторинг СМИ.

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