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В Бишкеке откроют дополнительные избирательные участки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441736-ru.html

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8 августа 2017, 15:11       Комментарии

В Бишкеке откроют дополнительные избирательные участки. Об это сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.
Известно, что на заседании 7 августа 2017 года ЦИК принял постановление об образовании дополнительных участков на территории города Бишкек.
Таким образом, в столице образованы:
— на территории Ленинского района – 1 допучасток;
— на территории Первомайского района – 4 допучастка;
— на территории Свердловского района – 1 участок.
Напомним, ранее по Бишкеку были образованы 27 дополнительных участков. Такие участки образуются и действуют только на период подготовки и проведения выборов.
Решение принято на основании обращений жителей жилых массивов "Ак-Ордо", "Тынчтык", "Жениш", "Мурас-Ордо", "Калыс-Ордо", "Ак-Тилек", "Келечек" и по предложению мэрии города Бишкек.
Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года. Всего в выборах планируют принять участие 52 кандидата.

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