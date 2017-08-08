8 августа 2017, 15:11 Комментарии

В Бишкеке откроют дополнительные избирательные участки. Об это сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Известно, что на заседании 7 августа 2017 года ЦИК принял постановление об образовании дополнительных участков на территории города Бишкек.

Таким образом, в столице образованы:

— на территории Ленинского района – 1 допучасток;

— на территории Первомайского района – 4 допучастка;

— на территории Свердловского района – 1 участок.

Напомним, ранее по Бишкеку были образованы 27 дополнительных участков. Такие участки образуются и действуют только на период подготовки и проведения выборов.

Решение принято на основании обращений жителей жилых массивов "Ак-Ордо", "Тынчтык", "Жениш", "Мурас-Ордо", "Калыс-Ордо", "Ак-Тилек", "Келечек" и по предложению мэрии города Бишкек.

Напомним, выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года. Всего в выборах планируют принять участие 52 кандидата.