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По Кыргызстану ожидаются похолодание и сильные осадки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/po-kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441735-ru.html

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В Кыргызстане местами дожди — прогноз погоды на 9 августа

Штормовое предупреждение — В Кыргызстане в выходные ожидаются дожди и грозы

8 августа 2017, 15:16       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В ближайшие дни по Кыргызстану ожидаются дожди и грозы, в горный районах республики вероятны сильные осадки и снег. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
По данным МЧС, с 11 августа 2017 года по стране ожидаются резкие изменения погоды и снижение температуры воздуха. Скорость ветра может достигать 18-23 м/с.
Так, 12 августа синоптики прогнозируют дожди и грозы по всей стране, а в высокогорных районах республики – сильные осадки и снег. К 13 августа осадки ожидаются лишь в некоторых регионах.
Такая неустойчивая погода может затруднить движение автотранспорта, вызвать сбои связи, электрических и коммунальных служб, а также осложнить выпас и содержание скота на пастбищах.

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