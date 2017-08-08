По Кыргызстану ожидаются похолодание и сильные осадки

8 августа 2017, 15:16 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В ближайшие дни по Кыргызстану ожидаются дожди и грозы, в горный районах республики вероятны сильные осадки и снег. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По данным МЧС, с 11 августа 2017 года по стране ожидаются резкие изменения погоды и снижение температуры воздуха. Скорость ветра может достигать 18-23 м/с.

Так, 12 августа синоптики прогнозируют дожди и грозы по всей стране, а в высокогорных районах республики – сильные осадки и снег. К 13 августа осадки ожидаются лишь в некоторых регионах.

Такая неустойчивая погода может затруднить движение автотранспорта, вызвать сбои связи, электрических и коммунальных служб, а также осложнить выпас и содержание скота на пастбищах.