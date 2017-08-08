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В Бишкеке откроют дополнительные избирательные участкиВ Бишкеке откроют дополнительные избирательные участкиМассовый альпинизм в Кыргызстане умер, — КомиссаровМассовый альпинизм в Кыргызстане умер, — Комиссаров

В Бишкеке прошло очередное совещание по оказанию содействия выборам президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441733-ru.html

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Два члена ЦИК просят созвать совещание с участием лидеров фракций ЖК по вопросу сдачи теста по госязыку отдельными претендентами

8 августа 2017, 15:01       Комментарии

В зале заседаний муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району под председательством главы района Аскербека Алиева состоялось совещание с руководителями структурных подразделений и общеобразовательных, дошкольных учреждений района.
Как сообщила пресс-служба мэрии, на совещании глава района заслушал информацию директора районного центра образования А.Исмаилова о проводимой в школах района работе по подготовке к новому 2017-2018 учебному году.
По итогам совещания А.Алиев поручил районному центру образования, директорам школ взять под контроль проведение качественной работы по ремонту и благоустройству прилегающей территории школ.
Кроме того, он поручил директорам школ оказывать содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии по обеспечению материально-техническими средствами участковых избирательных комиссий, расположенных на территории школ.

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