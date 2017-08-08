В Бишкеке прошло очередное совещание по оказанию содействия выборам президента

8 августа 2017, 15:01 Комментарии

В зале заседаний муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району под председательством главы района Аскербека Алиева состоялось совещание с руководителями структурных подразделений и общеобразовательных, дошкольных учреждений района.

Как сообщила пресс-служба мэрии, на совещании глава района заслушал информацию директора районного центра образования А.Исмаилова о проводимой в школах района работе по подготовке к новому 2017-2018 учебному году.

По итогам совещания А.Алиев поручил районному центру образования, директорам школ взять под контроль проведение качественной работы по ремонту и благоустройству прилегающей территории школ.

Кроме того, он поручил директорам школ оказывать содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии по обеспечению материально-техническими средствами участковых избирательных комиссий, расположенных на территории школ.