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"Звонок за счет друга" от MegaCom — вас всегда выручат!"Звонок за счет друга" от MegaCom — вас всегда выручат!Сооронбай Жээнбеков прибыл в Турцию с двухдневной рабочей поездкойСооронбай Жээнбеков прибыл в Турцию с двухдневной рабочей поездкой

"Звонок за счет друга" от MegaCom вас всегда выручит!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364499_zv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441732-ru.html

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"Звонок за счет друга" от MegaCom — вас всегда выручат!

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8 августа 2017, 14:48       Комментарии

Большинство абонентов хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда необходимо совершить срочный телефонный звонок, а средства на балансе внезапно закончились. В этой ситуации вам на помощь придет услуга "Звонок за счет друга" от MegaCom. Благодаря сервису ведущего мобильного оператора, можно срочно связаться с друзьями, близкими или коллегами за счет собеседника.
Бесплатная услуга предоставляется абсолютно всем абонентам в сети MegaCom, воспользоваться которой очень легко:
<li>Наберите команду *212 и номер вызываемого абонента, например, *212055Ххххххх;</li><li>Автоответчик сообщит вашему собеседнику, что звонок совершается за его счёт;</li><li>Для принятия звонка ему нужно просто нажать на телефоне цифру "1".</li>
Для вызывающего абонента звонок будет совершенно бесплатным, а для принимающего – минута вызова составит всего 1 сом вне зависимости от тарифного плана. Попросить помощи у друга можно до 10 раз в день.
Для тех, кто хочет быть на связи с родными постоянно, действует специальная опция "Близкий круг", благодаря которой члены семьи и близкие друзья могут звонить вам за ваш счет автоматически, без постоянного подтверждения с вашей стороны. Внесите бесплатно до 10 человек в сети MegaCom в "Близкий круг" с помощью команды *212*1*055ххххххх#.
С MegaCom вы всегда будете на связи, даже в сложных ситуациях!

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