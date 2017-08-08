В Бишкеке директорам школ поручили закончить ремонт до выборов президента

8 августа 2017, 14:42 Комментарии

В Бишкеке прошло очередное совещание по оказанию содействия выборам президента КР, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По итогам совещания районному центру образования и директорам школ поручено взять на контроль проведение качественной работы по ремонту и благоустройству прилегающей территории школ.

"Кроме того, директорам школ поручено оказывать содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии по обеспечению материально-техническими средствами участковых избирательных комиссий, расположенных на территории школ", – говорится в сообщении.