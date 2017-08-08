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В Бишкеке директорам школ поручили закончить ремонт до выборов президента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441731-ru.html

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В Бишкеке прошло очередное совещание по оказанию содействия выборам президента

Число кандидатов в президенты сократилось до 52 человек

8 августа 2017, 14:42       Комментарии

В Бишкеке прошло очередное совещание по оказанию содействия выборам президента КР, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
По итогам совещания районному центру образования и директорам школ поручено взять на контроль проведение качественной работы по ремонту и благоустройству прилегающей территории школ.
"Кроме того, директорам школ поручено оказывать содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии по обеспечению материально-техническими средствами участковых избирательных комиссий, расположенных на территории школ", – говорится в сообщении.

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