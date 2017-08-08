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Число кандидатов в президенты сократилось до 52 человек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chislo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441729-ru.html

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8 августа 2017, 14:37       Комментарии

На заседании 7 августа 2017 года ЦИК КР принял постановление об отказе в дальнейшем рассмотрении заявлений о выдвижении своей кандидатуры и регистрации некоторых кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
ЦИК КР постановил удовлетворить просьбу кандидатов на должность президента Н.Мамедова и А.Сартаева об отзыве заявлений о самовыдвижении.
В связи с тем, что в течение 5 календарных дней после выдвижения своей кандидатуры не был создан избирательный фонд и не предоставлены соответствующие документы в ЦИК, комиссия постановила отказать в регистрации в качестве кандидата на должность президента КР претендентам М.Кыдыралиевой, М.Айманбаеву и К.Токтобаевой.
Также в связи с недостижением возраста для избрания, установленного Конституционным законом КР, было отказано в дальнейшем рассмотрении заявления гражданина Р.Ремнева о выдвижении кандидата на должность президента КР.
"По состоянию на 8 августа 2017 года общее число претендентов на должность президента Кыргызской Республики составляет 52 человека", — сообщают в ЦИК КР.

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