Число кандидатов в президенты сократилось до 52 человек

8 августа 2017, 14:37 Комментарии

На заседании 7 августа 2017 года ЦИК КР принял постановление об отказе в дальнейшем рассмотрении заявлений о выдвижении своей кандидатуры и регистрации некоторых кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

ЦИК КР постановил удовлетворить просьбу кандидатов на должность президента Н.Мамедова и А.Сартаева об отзыве заявлений о самовыдвижении.

В связи с тем, что в течение 5 календарных дней после выдвижения своей кандидатуры не был создан избирательный фонд и не предоставлены соответствующие документы в ЦИК, комиссия постановила отказать в регистрации в качестве кандидата на должность президента КР претендентам М.Кыдыралиевой, М.Айманбаеву и К.Токтобаевой.

Также в связи с недостижением возраста для избрания, установленного Конституционным законом КР, было отказано в дальнейшем рассмотрении заявления гражданина Р.Ремнева о выдвижении кандидата на должность президента КР.

"По состоянию на 8 августа 2017 года общее число претендентов на должность президента Кыргызской Республики составляет 52 человека", — сообщают в ЦИК КР.