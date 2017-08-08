Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошло очередное совещание по оказанию содействия выборам президентаВ Бишкеке прошло очередное совещание по оказанию содействия выборам президента"Звонок за счет друга" от MegaCom — вас всегда выручат!"Звонок за счет друга" от MegaCom — вас всегда выручат!

Массовый альпинизм в Кыргызстане умер, — Комиссаров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/massov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441728-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану ожидаются похолодание и сильные осадки

Премьер-министр Узбекистана прибудет с рабочим визитом в Кыргызстан

Переданные Россией военные самолеты прибыли в Кыргызстан

В Кыргызстане местами дожди — прогноз погоды на 9 августа

Штормовое предупреждение — В Кыргызстане в выходные ожидаются дожди и грозы

8 августа 2017, 14:53       Комментарии

В Кыргызстане нет массового альпинизма. Об этом в ходе видеомоста на тему «Международный день альпиниста: как развивать альпинизм в Кыргызстане» заявил председатель Кыргызского республиканского альпинистского клуба Владимир Комиссаров.
По его словам, ситуация с данным видом активного отдыха и спорта в Кыргызстане, как и в Грузии, Беларуси, Молдове – плачевная, поскольку массовый альпинизм утратил былую популярность .
«Того, что было в советское время, больше нет. С каждым годом альпинистов становится меньше. Сейчас главную роль играют деньги. Во время Советского союза было проще. СССР был социальной страной, в которой денег на спорт не жалели. Как сейчас выходить из ситуации, мы ещё не придумали. Есть программы и проекты, к примеру, Mounting spirit — мы приглашаем молодых альпинистов за свой счёт. Многие приезжают из азиатских стран», — сказал он.
Мастер спорта международного класса по альпинизму Михаил Михайлов подтвердил слова Комиссарова о плачевном состоянии альпинизма как отрасли и добавил, что для покорения вершин необходимы деньги.
«Не хватает дотаций государства, хотя бы добрым словом и идеями альпинистов нужно поддерживать. А сейчас для того чтобы пойти в горы, нужно заплатить деньги", — отметил М.Михайлов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум