Массовый альпинизм в Кыргызстане умер, — Комиссаров

8 августа 2017, 14:53 Комментарии

В Кыргызстане нет массового альпинизма. Об этом в ходе видеомоста на тему «Международный день альпиниста: как развивать альпинизм в Кыргызстане» заявил председатель Кыргызского республиканского альпинистского клуба Владимир Комиссаров.

По его словам, ситуация с данным видом активного отдыха и спорта в Кыргызстане, как и в Грузии, Беларуси, Молдове – плачевная, поскольку массовый альпинизм утратил былую популярность .

«Того, что было в советское время, больше нет. С каждым годом альпинистов становится меньше. Сейчас главную роль играют деньги. Во время Советского союза было проще. СССР был социальной страной, в которой денег на спорт не жалели. Как сейчас выходить из ситуации, мы ещё не придумали. Есть программы и проекты, к примеру, Mounting spirit — мы приглашаем молодых альпинистов за свой счёт. Многие приезжают из азиатских стран», — сказал он.

Мастер спорта международного класса по альпинизму Михаил Михайлов подтвердил слова Комиссарова о плачевном состоянии альпинизма как отрасли и добавил, что для покорения вершин необходимы деньги.

«Не хватает дотаций государства, хотя бы добрым словом и идеями альпинистов нужно поддерживать. А сейчас для того чтобы пойти в горы, нужно заплатить деньги", — отметил М.Михайлов.