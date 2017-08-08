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Сооронбай Жээнбеков прибыл в Турцию с двухдневной рабочей поездкой

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441727-ru.html

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8 августа 2017, 14:44       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, прибыл с двухдневной рабочей поездкой в Турцию. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В рамках рабочей поездки состоится двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова с Премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом. Далее переговоры сторон продолжаться в расширенном формате с участием членов делегации Кыргызской Республики. Во встрече примут участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Ибрагим Жунусов, министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков и министр образования и науки Кыргызской Республики Гульмира Кудайбердиева.
Делегация КР во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым примут участие в церемонии открытия памятника герою эпоса "Манас" в городе Стамбул, презентации книги о "Манасе", показе короткометражного фильма и театральной постановке об эпосе "Манас".
Также запланирована встреча делегации КР с представителями кыргызской диаспоры в Турецкой Республике.

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