Члены ЦИК просят спикера вмешаться в ситуацию с тестированием Текебаева

8 августа 2017, 14:28 Комментарии

Лидеры фракций Жогорку Кенеша должны собраться на рабочее собрание для урегулирования ситуации по Омурбеку Текебаеву в Центризбиркоме. Об этом говорится в открытом обращении некоторых членов ЦИК к спикеру парламента Чыныбаю Турсунбекову.

Сегодня, 8 августа, члены ЦИК Атыр Абдрахматова и Гульнара Джурабаева распространили открытое обращение на имя спикера о необходимости срочного вмешательства в деятельность ЦИК. Они отмечают, что попытки отдельных членов Центризбиркома - Атыр Абдрахматовой, Назарали Арипова, Елены Жылкычиевой и Гульнары Джурабаевой внести вопрос о тестировании Омурбека Текебаева в повестку дня Центризбиркома и принять необходимое решение в рамках компетенции и обязанностей ЦИК наталкиваются на разные бюрократические уловки и волокиту со стороны руководства. В частности, отмечают они, им противостоят председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и заместитель председателя Абдыжапар Бегматов.

"Подобные действия нельзя расценивать иначе, как попытку фактического срыва тестирования, сначала одного из кандидатов - депутата Жогорку Кенеша и лидера парламентской фракции Омурбека Текебаева, а затем по аналогии и других, содержащихся под стражей без приговора суда", - говорится в обращении.

Авторы обращения просят спикера созвать рабочее совещание с участием лидеров фракций и членов ЦИК для срочного урегулирования этого вопроса.

"Деятельность ЦИК осуществляется коллегиально, гласно и открыто, на основе свободного обсуждения и решения вопросов на его заседаниях. Поскольку нам не удается реализовать эти принципы для рассмотрения и принятия крайне важного и срочного решения, мы, поставив в известность об этом председателя Центризбиркома Шайлдабекову Нуржан, обращаемся к вам с просьбой созвать рабочее совещание с лидерами фракций Жогорку Кенеша и всеми членами Центризбиркома под вашим председательствованием. Затягивание решения вопроса чревато непредсказуемыми результатами и необратимыми последствиями, которые крайне негативно скажутся не только на подготовке выборов главы государства, но и на признании его итогов и последующим функционировании всей системы государственной власти", - говорится в обращении.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме заявили, что в законодательстве имеются пробелы на этот счет, возложив ответственность за урегулирование вопроса на суд. Суд в свою очередь признал бездействие ЦИК, но отметил, что комиссия и не обязана создавать условия для кандидатов. Срок сдачи теста Текебаева продлен до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, его не допустят к предвыборной гонке. Сторонники кандидата объявили голодовку. И считают, что таким образом ЦИК пытается самоустраниться от своих прямых обязательства и не допустить Текебаева на выборы.