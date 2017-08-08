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Голубой мрамор и кристаллы Swarovski. Мирзиёев переехал в новую резиденцию

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364494_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441724-ru.html

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8 августа 2017, 14:32       Комментарии

В селе Байткурган в Кибрайском районе Ташкентской области завершается строительство новой резиденции для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Площадь резиденции, которая в настоящее время окружена высокими стенами, составляет несколько гектаров. В селе Байткурган были снесены десятки домов, улицы расширены, а вдоль них аккуратно посажены пушистые елки.
По словам чиновника администрации Кибрайского района, заказчиком резиденции выступает администрация президента. Он говорит, что строительством резиденции руководит заместитель главы администрации президента Ойбек Турсунов. Стоит отметить, Ойбек Турсунов является старшим зятем президента Шавката Мирзиёева, мужем его дочери Саиды.
Как рассказал на анонимных условиях один из инженеров, торжественное открытие завершенной части резиденции состоялось 24 июля – в день рождения Шавката Мирзиёева.
"При внутренней отделке резиденции были использованы привезенный из Аргентины голубой мрамор, один квадратный метр которого стоит 500 долларов, а также кристаллы Swarovski. Здание было украшено по самому последнему тренду дизайна", – сказал инженер.
По словам сотрудника администрации Кибрайского района, в связи со строительством резиденции президента, владельцам снесенных домов в качестве компенсации будут выделены земельные участки и построены коттеджи.
До недавнего времени новый президент Узбекистана жил в своем частном доме, который расположен на улице Шамс в жилмассиве Карасув-2 в Ташкенте.

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