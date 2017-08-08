Члены ЦИК из-за Текебаева раскритиковали своего главу и обратились в ЖК

8 августа 2017, 14:35 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Два члена Центральной избирательной комиссии - Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрхаматова - опубликовали обращение на имя торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова.

Они отмечают, что ЦИК должна работать так, чтобы у граждан не возникало сомнений в ее беспристрастном отношении к каждому претенденту на пост главы государства и в уважении к потенциальным избирателям.

"Однако руководство Центризбиркома в лице председателя Нуржан Шайлдабековой, проявляя недопустимый односторонний подход к трактовке отдельных положений законодательства, избегает вынесения на заседание ЦИК вопроса для принятия необходимого решения о допуске и практической организации тестирования кандидатов, содержащихся в следственных изоляторах без вступившего в законную силу приговора суда", - говорится в тексте обращения.

Члены комиссии пишут, что все попытки вынести этот вопрос на повестку дня "наталкиваются на бюрократические уловки и волокиту" со стороны Шайлдабековой и ее заместителя Абдыжапара Бегматова.

"Подобные действия нельзя расценивать иначе как попытку срыва тестирования сначала одного из кандидатов - депутата Жогорку Кенеша и лидера парламентской фракции Омурбека Текебаева, а затем, по аналогии, и других, содержащихся под стражей без приговора суда", - считают они.

Джурабаева и Абдрахматова предлагают спикеру провести с лидерами фракций ЖК и всеми членами Центризбиркома рабочее совещание, посвященное вопросу допуска к экзамену.

Сама председатель ЦИК заявила, что в ближайшее время будет распространен пресс-релиз относительно претендентов на пост главы государства, которые находятся в следственном изоляторе.

"Джурабаева на вчерашнем заседании сказала, что обратится к торага. Это ее право и нормальная практика, у нас плюрализм мнений", - добавила Шайлдабекова.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Кандидатам, в числе прочего, необходимо сдать экзамен по госязыку. Некоторые претенденты сейчас находятся в СИЗО и еще не прошли тестирование.

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