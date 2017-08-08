Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Число кандидатов в президенты сократилось до 52 человекЧисло кандидатов в президенты сократилось до 52 человекГолубой мрамор и кристаллы Swarovski. Мирзиёев переехал в новую резиденциюГолубой мрамор и кристаллы Swarovski. Мирзиёев переехал в новую резиденцию

Члены ЦИК из-за Текебаева раскритиковали своего главу и обратились в ЖК

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441723-ru.html

Похожие новости

Члены ЦИК просят спикера вмешаться в ситуацию с тестированием Текебаева

Лидеры двух фракций Жогорку Кенеша ознакомились с обращением О.Текебаева созвать внеочередную сессию, - вице-спикер

Подсудимый Текебаев хвастался Маевскому своим "всемогуществом"

"Выбери своего президента" – Голосование в приложении АКИpress стартовало

Дело Текебаева. Рассказ подсудимого в пользу обвинения

8 августа 2017, 14:35       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Два члена Центральной избирательной комиссии - Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрхаматова - опубликовали обращение на имя торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова.
Они отмечают, что ЦИК должна работать так, чтобы у граждан не возникало сомнений в ее беспристрастном отношении к каждому претенденту на пост главы государства и в уважении к потенциальным избирателям.
"Однако руководство Центризбиркома в лице председателя Нуржан Шайлдабековой, проявляя недопустимый односторонний подход к трактовке отдельных положений законодательства, избегает вынесения на заседание ЦИК вопроса для принятия необходимого решения о допуске и практической организации тестирования кандидатов, содержащихся в следственных изоляторах без вступившего в законную силу приговора суда", - говорится в тексте обращения.
Члены комиссии пишут, что все попытки вынести этот вопрос на повестку дня "наталкиваются на бюрократические уловки и волокиту" со стороны Шайлдабековой и ее заместителя Абдыжапара Бегматова.
"Подобные действия нельзя расценивать иначе как попытку срыва тестирования сначала одного из кандидатов - депутата Жогорку Кенеша и лидера парламентской фракции Омурбека Текебаева, а затем, по аналогии, и других, содержащихся под стражей без приговора суда", - считают они.
Джурабаева и Абдрахматова предлагают спикеру провести с лидерами фракций ЖК и всеми членами Центризбиркома рабочее совещание, посвященное вопросу допуска к экзамену.
Сама председатель ЦИК заявила, что в ближайшее время будет распространен пресс-релиз относительно претендентов на пост главы государства, которые находятся в следственном изоляторе.
"Джурабаева на вчерашнем заседании сказала, что обратится к торага. Это ее право и нормальная практика, у нас плюрализм мнений", - добавила Шайлдабекова.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Кандидатам, в числе прочего, необходимо сдать экзамен по госязыку. Некоторые претенденты сейчас находятся в СИЗО и еще не прошли тестирование.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум