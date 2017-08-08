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Таджикские операторы связи задолжали "Кыргызтелекому" свыше 1 млн долларов США

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhiksk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441722-ru.html

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8 августа 2017, 14:14       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017 /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Таджикские операторы связи задолжали "Кыргызтелекому" 1 млн 349 тыс долларов США за услуги интернета. Об этом на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.
По данным "Кыргызтелекома", задолженность таджикского оператора связи "Сатурн Онлайн" составила 662 тыс 613 долларов. "Международный третейский суд обязал компанию погасить долг, однако таджикская сторона не торопится исполнять решение арбитража", - сообщил Мадаминов.
Задолженность другого таджикского оператора связи "Телеком Технолоджи" перед "Кыргызтелекомом" составляет 687 тыс 219 долларов. "Кыргызтелеком" также подал иск в международный арбитражный суд.
Мадаминов попросил вынести данный вопрос на рассмотрение правительства, чтобы обсудить этот вопрос с кабинетом министров Таджикистана.

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