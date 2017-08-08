Лидеры двух фракций Жогорку Кенеша ознакомились с обращением О.Текебаева созвать внеочередную сессию, - вице-спикер

8 августа 2017, 14:05 Комментарии

Вице-спикер Жогорку Кенеша Данияр Толонов ("Кыргызстан") прокомментировал обращение лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаевак коллегам по парламенту с просьбой созвать внеочередную сессию и принять меры для реализации его прав как кандидата в президенты при решении вопроса о допуске к тестированию на знание госязыка. Как сказал вице-спикер 8 августа АКИpress, накануне поступило официальное письменное обращение депутата, которое он направил на имя лидеров фракций.

Д.Толонов напомнил, что внеочередную сессию ЖК могут созвать президент, правительство и не менее 1/3 парламента.

По его словам, на данный момент с обращением ознакомились лидер "Бир Бола" Алтынбек Сулайманов и СДПК - Иса Омуркулов.

"Секретариаты остальных фракций ищут своих руководителей. Если 40 депутатов согласятся созвать сессию, они должны направить соответствующее письмо с указанием причины спикеру, который в течение трех дней созывает сессию", - сказал вице-спикер.

В обращении О.Текебаева, распространенном секретариатом партии "Ата Мекен", отмечается, что он выдвигается кандидатом в президенты, но Центральная избирательная комиссия, по его словам, не обеспечила возможность пройти тестирование на знание госязыка, срок сдачи которого истекает 10 августа.