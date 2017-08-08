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Два члена ЦИК просят созвать совещание с участием лидеров фракций ЖК по вопросу сдачи теста по госязыку отдельными претендентами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441720-ru.html

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8 августа 2017, 14:13       Комментарии

Члены ЦИК Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрахматова просят спикера ЖК созвать рабочее
совещание с лидерами фракций Жогорку Кенеша и всеми членами Центризбиркома по вопросу сдачи теста на знание государственного языка отдельными претендентами на должность президента.
В обращении отмечается, что в вопросе с проведением тестирования одного из кандидатов руководство Центризбиркома проявляет недопустимый односторонний подход.
"Для всех очевидно, что ограничение в гражданских правах возможно лишь в отношении недееспособных либо лиц, совершивших уголовные преступления, чья вина была доказана и установлена вступившим в силу обвинительным приговором суда. До такого приговора любой гражданин считается невиновным и не может быть ограничен в правах", - говорится в сообщении.

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