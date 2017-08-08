Два члена ЦИК просят созвать совещание с участием лидеров фракций ЖК по вопросу сдачи теста по госязыку отдельными претендентами

8 августа 2017, 14:13 Комментарии

Члены ЦИК Гульнара Джурабаева и Атыр Абдрахматова просят спикера ЖК созвать рабочее

совещание с лидерами фракций Жогорку Кенеша и всеми членами Центризбиркома по вопросу сдачи теста на знание государственного языка отдельными претендентами на должность президента.

В обращении отмечается, что в вопросе с проведением тестирования одного из кандидатов руководство Центризбиркома проявляет недопустимый односторонний подход.

"Для всех очевидно, что ограничение в гражданских правах возможно лишь в отношении недееспособных либо лиц, совершивших уголовные преступления, чья вина была доказана и установлена вступившим в силу обвинительным приговором суда. До такого приговора любой гражданин считается невиновным и не может быть ограничен в правах", - говорится в сообщении.