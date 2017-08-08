Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер-министр Узбекистана прибудет с рабочим визитом в КыргызстанПремьер-министр Узбекистана прибудет с рабочим визитом в КыргызстанПолучил страховку и пенсию на 1 млн сомов — военного из КР будут судитьПолучил страховку и пенсию на 1 млн сомов — военного из КР будут судить

Подсудимый Текебаев хвастался Маевскому своим "всемогуществом"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364495_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441719-ru.html

Похожие новости

Члены ЦИК из-за Текебаева раскритиковали своего главу и обратились в ЖК

Члены ЦИК просят спикера вмешаться в ситуацию с тестированием Текебаева

Лидеры двух фракций Жогорку Кенеша ознакомились с обращением О.Текебаева созвать внеочередную сессию, - вице-спикер

Дело Текебаева. Рассказ подсудимого в пользу обвинения

Чотонов рассказал, как живут миллионеры и какой крокодил у Маевского

8 августа 2017, 14:02       Комментарии

В судебных разбирательствах по делу депутата Омурбека Текебаева, обвиняемого в получении 1 млн долларов США от российских бизнесменов, озвучены подробности коррупционной схемы, созданной Текебаевым при помощи своих приближенных, в целях незаконного обогащения за счет сотовой компании "Мегаком".
Тем не менее Текебаев заявил, что он никогда не вел с Маевским разговоров о продаже активов "Мегакома". Более того, не устает повторять, что в 2010 году, являясь членом временного правительства, не курировал вопросы экономики и объектов, подлежащих национализации.
Однако он никак не может отрицать того, что его приближенные из числа однопартийцев целенаправленно были назначены им главами ряда важных министерств и ведомств. Тем более в то время Текебаев имел большой политический вес и был одним из влиятельных членов временного правительства, поэтому он без труда достиг своей цели. В результате в руках лидера "Ата Мекена" оказались ключевые должности страны, с помощью которых он фактически единолично решал любые вопросы государственного масштаба.
О том, что он пользуется непререкаемым авторитетом и большинство населения, включая представителей бизнеса, относятся к нему как к "наместнику Бога на земле" и он может решать любые вопросы, Текебаев хвастался не только в узком кругу, но даже, оказывается, и Маевскому.
Как он теперь может говорить, что был лишен возможности влияния на ход государственных дел и занимался сугубо конституционной реформой. Ведь должны же быть границы лжи и обмана. Более того, ведь сам Текебаев признал, что в ходе следствия по фотографиям его опознала секретарь Маевского Н. Самсонкина. А вот другое ее показание о том, что второй транш денег в сумме, эквивалентной 700 тыс. долларов США, был выдан члену той же Текебаевской делегации, он конечно же "забыл" упомянуть.
Таким образом, показания Текебаева, скорее отрицания даже явных доказательств, направлены на то, чтобы лишь получить статус "невинной жертвы" в глазах общественности. Тем временем общественность жаждет законности и справедливости, во имя чего и идет нынешний судебный процесс, где вся совокупность доказательств явствует о наличии преступности в действиях Текебаева. А вот аргументы адвокатов обвиняемого о том, что отсутствуют отдельные детали в виде фото- и видеоматериалов, это не более чем проявление агонии от безысходности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум