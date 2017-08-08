Бабанов: У тех, кто занимается черным пиаром, нет шансов на победу

8 августа 2017, 14:05 Комментарии

Кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов созвал на этой неделе пресс–конференцию, чтобы ответить на вопросы, которые в последние дни активно обсуждаются в обществе. Прежде всего о возможном тандеме с кандидатом от СДПК Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, лидер парламентской фракции "Республика - Ата Журт" обозначил ряд моментов, которые, по его мнению, создают нервозность в преддверии выборов главы государства. Политик выразил свою позицию и по поводу того, что необходимо предпринять на глобальном уровне для сохранения в Кыргызстане стабильности и устойчивого развития государства.

Вполне естественно, что Бабанов не мог оставаться равнодушным и молчать после того, как ряд местных изданий опубликовал никем и ничем не подтвержденную информацию о том, что политик ведет закулисные переговоры и может отказаться от участия в президентских выборах, чтобы занять предложенную ему должность премьер–министра. Эту информацию Бабанов назвал черным пиаром, который используют оппоненты.

- Прежде чем выдвигаться, я очень долго думал. Был курултай, на котором меня единогласно поддержали делегаты со всех регионов республики. У кыргызов есть такая пословица: "Если боишься, не принимай решения, если принял решение, не бойся". Я иду до конца и буду бороться за пост главы государства. Народ меня поддержит, и, даст Бог, я стану президентом, - заявил Бабанов на встрече с журналистами.

Кандидат на пост главы государства обратился к тем, кто распространяет о нем недостоверные сведения. "Чем тратить деньги на черный пиар, лучше потратьте их с пользой на свою кампанию. Не нужно никому рыть яму, потому что в ней может оказаться тот, кто ее копает. У кандидатов, занимающихся черным пиаром, нет шансов, и они, как правило, плохо заканчивают. Я гарантирую, что из штаба кандидата в президенты Бабанова не выйдет ни одна информация, очерняющая оппонентов", - заявил лидер фракции "РАЖ".

Политик также обозначил важность свободы слова и наличия независимых СМИ для развития государства, при этом призвал представителей прессы быть объективными и опираться исключительно на факты: "Я всегда был за свободные СМИ, но в то же время они должны быть ответственными. Не быть орудием в чьих–то руках".

"На сегодня благодаря работе моей команды растет наш рейтинг. И это кому–то не дает спокойно спать. Те, кто занимается черным пиаром, никогда не выиграют. Наша страна маленькая, и вскоре все тайное станет явным. Сейчас некоторые говорят, что оппоненты готовят какие–то видеоматериалы обо мне. Таким образом мои оппоненты не достигнут желаемого ими эффекта, но игнорировать подобные вещи мы не можем".

Бабанов заявил, что, если в отношении его не прекратится распространение черного пиара и клеветы, он будет вынужден обращаться в суды и установит заказчиков статей, основанных на вымысле и ложных сведениях.

Говорилось на пресс–конференции и о том, что отдельные политические деятели уже используют в агитационной работе запрещенные приемы, которые могут привести к очень печальным последствиям.

- Мне кажется, сейчас, наоборот, все кандидаты должны работать в одном направлении - над объединением в борьбе за чистые, прозрачные и честные выборы. Чтобы люди спокойно, без давления сделали свой выбор. А сейчас я слышу о том, что определенные претенденты при агитации используют региональный фактор. По этому поводу хочу однозначно заявить: если кандидаты делят страну на регионы, на земляков и неземляков, неужели вы думаете, они смогут объединить страну и народ, когда станут главой государства? - задается вопросом Бабанов.

Также Омурбек Бабанов задел в своем выступлении вопросы использования религиозных чувств избирателей в предвыборной гонке. По его мнению, религия - это сокровенная часть жизни каждого человека, свобода вероисповедания, это закрепленное Конституцией нашей страны право каждого, и оно неприкосновенно. Но использование этих чувств в политической борьбе недопустимо.

- Я хочу обратиться к нашим молдо, к нашим священнослужителям. Вы стоите на верном пути, люди идут к вам с искренним доверием, чтобы получить благословение, чтобы получить ответы на высшие духовные вопросы. И здесь не уместна агитация за того или иного кандидата. Люди должны сами решать, за кого они хотят отдать свой голос. У нас политика и религия разделены, поэтому мы не должны вовлекать священнослужителей в политику, они должны отвечать за нравственность и духовность нашего народа, - сказал Бабанов.

Также журналисты задали кандидату вопрос: не опасается ли он за то, что недобросовестные конкуренты будут использовать национальный фактор и муссировать тему происхождения самого Омурбека Бабанова. "Мой отец - кыргыз, мать - по национальности турчанка. Деда со стороны матери репрессировали в свое время, и в пятилетнем возрасте мама попала в Кыргызстан. Родители ее рано умерли. Она воспитывалась в кыргызской семье, ее родным языком был кыргызский. Писать о национальности моей матери - это недостойно, это переход через все моральные границы. У Айтматова мать была татаркой. И что, он теперь не кыргыз?! Тот, кто работает во благо своего народа, - вот настоящий кыргыз", - ответил кандидат в президенты.

Что касается участия в президентских выборах действующего премьер–министра Сооронбая Жээнбекова, то лидер фракции "РАЖ" считает: глава правительства должен как можно скорее уйти в отставку. Это важно, чтобы не давать повода усомниться в том, что выборы президента Кыргызстана пройдут открыто и честно, без использования административного ресурса.

- Однозначно премьер–министр должен покинуть свой пост и участвовать в гонке на равных условиях с другими кандидатами. Должность главы правительства не должна быть аффилирована с партией, которая выдвинула кандидата. Тогда они будут использовать административный ресурс. Я бы предложил такой вариант: среди действующих вице–премьеров есть те, кто не связан с партией власти. Из них нужно назначить исполняющего обязанности. Правительство должно готовиться к осенним работам на полях, сбору урожая и отопительному сезону. Правоохранительные органы должны обеспечивать законность и стабильность, а не поддерживать того или иного кандидата. Выборы - выборами, а жизнь продолжается, - отметил Омурбек Бабанов.

Политик также добавил, что, по его мнению, сейчас нет необходимости в досрочном созыве Жогорку Кенеша, назначении нового премьера и утверждении правительства. "Парламент может приступить к работе в сентябре. У меня нет информации, когда состоится внеочередная сессия", - отметил кандидат в президенты.

Был вопрос и о том, как лидер фракции "Республика - Ата Журт" отреагировал на высказывание президента Алмазбека Атамбаева на недавней большой пресс–конференции в Чолпон–Ате. Напомним, тогда глава государства заявил: "Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал Бабанова. Это не агитация, а мое мнение".

Кандидат в президенты ответил: "Это говорит глава государства. Это много значит. Для меня это большая честь. Алмазбек Атамбаев прилагает все усилия для мирной передачи власти, делает все, чтобы в стране была стабильность. Я верю, что наш президент будет одинаково относиться ко всем кандидатам, никому не отдавая предпочтения".

Что касается бизнеса, то Бабанов четко дал понять, что стал обладателем внушительного капитала задолго до того, как стал политиком и пришел работать на государственную должность. Принцип, когда чиновник не путает свой карман с бюджетом страны, должен быть возведен в ранг национальной политики. Это правило должно стать постулатом для всех, кто претендует на высокие посты в правительстве, министерствах и административных ведомствах.

- В политике я нахожусь уже 12 лет. Я давно политик, а не бизнесмен. Свое состояние я заработал собственным трудом, не находясь на государственных должностях. Я ни один ларек государственный не приватизировал. Я возрождал обанкротившиеся предприятия. Вся моя деятельность направлена на созидание. Сейчас весь бизнес, который принадлежит моей семье, находится под управлением профессиональных менеджеров, - рассказал Омурбек Бабанов.

В этой связи возник вопрос о кредите, полученном в Российско–Кыргызском фонде развития родственниками кандидата в президенты под строительство торгового центра "Азия Молл". Эта история также обрастает различными слухами и кривотолками.

- Эти средства взяты честно и открыто. Покажите мне, где нарушен закон? Мы внесли соответствующий залог и на его основании получили кредит, построили здание. За год оно принесет в бюджет страны около 240 млн. сомов налоговых отчислений. Надо отметить, что решение по этому кредиту принималось не только в Кыргызстане, но и российскими представителями правления фонда. Есть и россияне, и они участвовали в принятии решения. Надо понимать, что деньги, поступившие от фонда, - это целевой кредит. Там контролируют, на какие нужды расходуются средства, и ни одной копейки не может быть потрачено вне оговоренных условий, - пояснил политик.

- Я никогда не защищал свой бизнес, а всегда поступал по совести. Мне уже не нужно ничего для себя. Сегодня я хочу приумножить благосостояние каждого гражданина Кыргызстана, - добавил кандидат в президенты.

Политик подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми силами и кандидатами, которые хотят объединить Кыргызстан и сделать страну сильной. Для этого необходимо забыть распри и отказаться от всех видов взаимной агрессии, так как сейчас речь идет о будущем государства. Выбор в пользу одного претендента на пост главы государства народ должен сделать в спокойной обстановке. У граждан республики никто не может отнять это право.

Что касается вопросов государственного устройства, то кандидат в президенты высказался за то, что Кыргызстану все–таки необходимо определиться с тем, какая форма правления будет преобладать в стране и какой из институтов власти будет нести полную и при этом персональную ответственность за все, что происходит в республике. Та ветвь, на которую будут возложены основные функции по управлению государством, должна стать подотчетной обществу и народу и вместе с широкими полномочиями обязана принять на себя весь груз имеющихся проблем. Это позволит более оперативно и квалифицированно преодолевать сложности в экономике и социальной сфере, четко и адекватно реагировать на вызовы и угрозы безопасности.

- Пока мы не разберемся с формами правления, больших изменений не будет. Нам нужна либо президентская, либо парламентская форма правления. Количество чиновников надо сокращать, увеличить зарплату, чтобы не давать лазеек для коррупции, чтобы люди думали только о работе, - подытожил Омурбек Бабанов.

Вопрос о форме правления кандидат в президенты в перспективе предлагает вынести на всенародный референдум, чтобы граждане Кыргызстана имели возможность выбрать наиболее подходящую модель государственного устройства. Инициировать такие реформы и поставить вопрос о внесении изменений в Конституцию предполагается в установленные законом сроки не ранее 2020 года и в соответствии со всеми нормами и ограничениями, установленными Основным законом государства.