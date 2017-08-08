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Два члена ЦИК просят созвать совещание с участием лидеров фракций ЖК по вопросу сдачи теста по госязыку отдельными претендентамиДва члена ЦИК просят созвать совещание с участием лидеров фракций ЖК по вопросу сдачи теста по госязыку отдельными претендентамиЛидеры двух фракций Жогорку Кенеша ознакомились с обращением О.Текебаева созвать внеочередную сессию, - вице-спикерЛидеры двух фракций Жогорку Кенеша ознакомились с обращением О.Текебаева созвать внеочередную сессию, - вице-спикер

Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане до конца августа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364490_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441717-ru.html

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8 августа 2017, 14:12       Комментарии

Новый раунд мирных переговоров по Сирии в Астане, как ожидается, состоится до конца текущего месяца, сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, слова которого приводят местные СМИ.
Он сказал также, что в эти дни в Тегеране эксперты стран-гарантов - России, Турции и Ирана - проводят встречи, по итогам которых планируется определить повестку нового раунда.
В прошлом месяце дипломаты из России, Ирана, Турции после двухдневных встреч в Астане не смогли договориться об окончательных деталях относительно так называемых "зон деэскалации", которые создаются по инициативе России в районах раздираемой войной Сирии.
Россия оказывает поддержку войскам президента Башара Асада, Иран также поддерживает Асада в его борьбе против оппозиционных сил, часть которых поддерживает Турция.
На прошлой неделе министерство обороны России заявило о достижении договоренности с сирийской оппозицией о создании зоны безопасности.

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