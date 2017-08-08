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Получил страховку и пенсию на 1 млн сомов — военного из КР будут судить

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441716-ru.html

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8 августа 2017, 13:52       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Военная прокуратура КР направила в суд дело военнослужащего, которого обвиняют в получении незаконных страховых выплат и пенсии на общую сумму 1 миллион сомов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
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