Получил страховку и пенсию на 1 млн сомов — военного из КР будут судить

8 августа 2017, 13:52 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Военная прокуратура КР направила в суд дело военнослужащего, которого обвиняют в получении незаконных страховых выплат и пенсии на общую сумму 1 миллион сомов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Бывший заместитель начальника одного из подразделений Государственного комитета по делам обороны обвиняется в мошенничестве. Согласно данным надзорного ведомства, он получил указанную сумму на основании поддельных документов. В ходе следствия ущерб был полностью возмещен.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Бишкека.

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