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Новости Кыргызстана

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Премьер-министр Узбекистана прибудет с рабочим визитом в Кыргызстан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441715-ru.html

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8 августа 2017, 14:05       Комментарии

На следующей неделе Кыргызстан с рабочим визитом посетит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает пресс-служба правительства.
По данным ведомства, договоренность о визите произошла накануне в телефонном разговоре премьер-министров двух стран.
"Глава кабмина РУз прибывает на переговоры межправительственных комиссий двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы, а также на встречу межправительственной делегаций по двустороннему сотрудничеству. Заседания пройдут с 15 по 17 августа в Чолпон-Ате", – говорится в сообщении.

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