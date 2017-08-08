Премьер-министр Узбекистана прибудет с рабочим визитом в Кыргызстан

8 августа 2017, 14:05 Комментарии

На следующей неделе Кыргызстан с рабочим визитом посетит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает пресс-служба правительства.

По данным ведомства, договоренность о визите произошла накануне в телефонном разговоре премьер-министров двух стран.

"Глава кабмина РУз прибывает на переговоры межправительственных комиссий двух стран по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы, а также на встречу межправительственной делегаций по двустороннему сотрудничеству. Заседания пройдут с 15 по 17 августа в Чолпон-Ате", – говорится в сообщении.