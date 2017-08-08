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Бишкекчане приняли участие в акции "Отдых вместе с книгой"

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/bishkekch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441714-ru.html

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8 августа 2017, 13:32       Комментарии

Бишкек, 08.08.17. /Кабар/. В Карагачевой роще состоялось открытие акции под названием "Отдых вместе с книгой", организованной Централизованной библиотечной системой города Бишкек.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, целью является содействие формированию современного, всесторонне образованного, информационно грамотного поколения детей и юношества, привлечение всех слоёв населения в библиотеку, а детей дошкольного и школьного возраста во время каникул проводить свободный досуг за книгами и играми в библиотеке.
В рамках акции проведены игры и мастер-классы, были приглашены дети из реабилитационного центра "Айданек", горожане и гости столицы. Все участники проявили активность в состязаниях по интеллектуальным играм, скорочтению и рисованию мелками. Наиболее отличившимся были вручены подарки.
Также была организована книжная выставка, которая состояла из литературы на кыргызском и русском языках. Увлеченные чтением, некоторые отдыхающие глубоко оценили качество представленных книг. Организаторы проявили профессионализм, демонстрируя жителям города положительные стороны отдыха вместе с книгой.
Акция будет проходить в Карагачевой роще с 7 по 18 августа 2017 года с 14:00 до 16:00 часов.
Мэрия города Бишкек приглашает горожан и гостей столицы принять участие в данной акции. Ведь книга - это самая большая в мире сокровищница, хранящая в себе множество различных знаний.

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