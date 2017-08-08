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Число пострадавших при взрыве в Лахоре увеличилось до 39

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441713-ru.html

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8 августа 2017, 13:39       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017 /Кабар/. 39 человек пострадали при взрыве в пакистанском городе Лахор, провинция Пенджаб, один человек скончался от полученных ранений, сообщает телеканал Dunya News. Ранее сообщалось о 34 пострадавших.
Инцидент произошел в понедельник в районе Ислампура, расположенном на западе города. По данным полиции, грузовик прибыл в город из северной провинции Хайбер-Пахтунхва с партией абрикосов, в которой была спрятана взрывчатка. Он простоял три дня на загруженной улице Аутфолл Роуд, пока накануне вечером по неустановленной причине не сработала взрывчатка, пишет РИА Новости.
Полиция проводит расследование, чтобы определить точный маршрут проезда грузовика в Лахор. Инцидент произошел за два дня до того, как экс-премьер Наваз Шарифа, отстраненный от власти решением Верховного суда в рамках антикоррупционного дела, должен был отправиться в Лахор. Семейство Шарифов происходит из Лахора, поэтому экс-премьер и его партия пользуются популярностью в Пенджабе.
Шариф изначально должен был приехать в город в воскресенье. По данным ряда пакистанских СМИ, маршрут его конвоя мог пройти через дорогу, где произошел взрыв. Однако позже Шариф по совету своих сторонников принял решение приехать в Лахор по так называемому "Великому колесному пути", старинной транспортной дороге, соединяющей Калькутту с Кабулом через Дели, Лахор и Исламабад.
Ожидается, что Шариф отправится из Исламабада в Лахор по этой дороге в среду, чтобы продемонстрировать поддержку населения.
Взрывная волна была такой силы, что повредила более 100 автомобилей и мотоциклов, также обрушилась крыша расположенной рядом с местом происшествия школы.

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