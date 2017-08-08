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Получил страховку и пенсию на 1 млн сомов — военного из КР будут судитьПолучил страховку и пенсию на 1 млн сомов — военного из КР будут судитьЦИК отказала в регистрации четырем кандидатам в президентыЦИК отказала в регистрации четырем кандидатам в президенты

ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата на должность президента 4 претендентам

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-otka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441712-ru.html

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8 августа 2017, 13:46       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) КР отказала в регистрации в качестве кандидата на должность Президента КР 4 претендентам. Такое решение было принято накануне на заседании Центризбиркома.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании Центризбирком принял постановление об отказе в дальнейшем рассмотрении заявлений о выдвижении своей кандидатуры и регистрации некоторых кандидатов на должность Президента КР.
Так, ЦИК постановил удовлетворить заявление кандидатов на должность президента Н.Мамедова и А.Сартаева об отзыве заявления о самовыдвижении своей кандидатуры на должность Президента КР поступившего в Центризбирком 1 августа 2017 года.
В связи с не созданием избирательного фонда в течении 5 календарных дней после выдвижения своей кандидатуры и не предоставлением соответствующих документов Центризбирком постановил отказать в регистрации в качестве кандидата на должность Президента КР претендентам М.Кыдыралиевой, М.Айманбаеву и К.Токтобаевой.
Также, в связи с недостижением возраста для избрания установленного Конституционным законом КР было отказано в дальнейшем рассмотрении заявления гражданина Р.Ремнева о выдвижении кандидата на должность Президента КР.
По состоянию на 8 августа 2017 года общее количество претендентов на должность Президента КР составляет 52 человека.

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