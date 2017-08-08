Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Штаб Омурбека Бабанова не будет мириться с клеветойШтаб Омурбека Бабанова не будет мириться с клеветойОмурбек Бабанов подал жалобу в ЦИК на СМИ, разжигающие межнациональную розньОмурбек Бабанов подал жалобу в ЦИК на СМИ, разжигающие межнациональную рознь

Сотрудника Google уволили за "увековечение гендерных стереотипов"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364489_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441711-ru.html

Похожие новости

Ассамблеи народов Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Глава МИД КР обсудил со своими коллегами из Казахстана и Туркменистана вопросы сотрудничества

МИД: С новым президентом Ирана двустороннее сотрудничество остается в силе

Главы МИД Кыргызстана и Ирана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Объявлен тендер на разработку проекта строительства домов для сотрудников Минкультуры

8 августа 2017, 13:20       Комментарии

Google уволил инженера Джеймса Деймора, оказавшегося в центре громкого скандала. Технический сотрудник компании по корпоративной почте разослал письмо, в котором утверждал, что существуют биологические причины гендерного неравенства в технологической отрасли. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Деймор подтвердил агентству факт своего увольнения, подчеркнув, что руководство компании приняло в отношении него это решение за "увековечение гендерных стереотипов".
Бывший инженер Google также сообщил, что в настоящее время изучает возможные варианты защиты своих прав. По его словам, он проинформировал о ситуации Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB), обвинив высшее руководство интернет-гиганта в попытке скрыть скандальную ситуацию.
Официального комментария от компании Reuters получить не удалось. Однако в распоряжении агентства оказалось электронное письмо, которое распространил среди персонала гендиректор компании Сундар Пичаи. В нем говорится, что некоторые положения записки Деймора не соответствуют принятым в фирме правилам.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум