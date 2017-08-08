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Штаб Омурбека Бабанова не будет мириться с клеветой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364488_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441710-ru.html

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8 августа 2017, 13:27       Комментарии

За обвинения в совершении уголовно наказуемых преступлений штаб кандидата в президенты Омурбека Бабанова подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР жалобы на пять интернет-ресурсов: argument.kg, gezitter.org, chagylgan.kg, tikenek.org и 24.kg.
Argument.kg и Gezitter.org
31 июля на сайте argument.kg был опубликован материал под названием "За сколько купил комиссию по госязыку Омурбек Бабанов?". В данном материале утверждается, что плохо знающий государственный язык Омурбек Бабанов удивил всех на тестировании.
"Тем самым Бабанова фактически обвинили в совершении уголовно наказуемого деяния – подкупе членов национальной комиссии по государственному языку и членов экспертной комиссии по определению уровня владения государственным языком", - отмечено в жалобе.
1 августа сайт gezitter.org обнародовал этот же материал на официальном языке. Представитель Бабанова Эрик Ирискулбеков считает, что распространенные сайтами материалы порочат честь и достоинство, деловую репутацию кандидата на должность президента КР Омурбека Бабанова. Он отметил, что данная информация не соответствует действительности, является заведомо ложной и может повлиять на деловую репутацию Бабанова и отношение к нему избирателей.
В штабе кандидата посчитали, что вышеуказанные действия сайтов преследуют одну цель - опорочить Бабанова.
Представитель Бабанова просит Центризбирком:
<li>Признать материал, распространенный сайтами argument.kg и gezitter.org, не соответствующим действительности и заведомо ложным, порочащим честь и достоинство, деловую репутацию кандидата.</li><li>Пригласить на заседание в качестве свидетелей председателя и членов Национальной комиссии по государственному языку.</li><li>Обязать редакции сайта argument.kg и gezitter.org удалить размещенные в сети материал в отношении истца и опубликовать опровержение.</li><li>Поручить Генеральной прокуратуре КР рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности сотрудников сайта argument.kg и gezitter.org за распространение заведомо ложного сообщения о совершении преступления.</li>
Сhagylgan.kg и Tikenek.org
Кроме этого, представители Бабанова пожаловались на сайты chagylgan.kg и tikenek.org. 2 августа 2017 года на сайте chagylgan.kg был опубликован материал под названием "Возможно ли, что рабочая партия Курдистана финансирует Бабанова?". 3 августа сайт tikenek.org также перепечатал этот материал. Представители Омурбека Бабанова считают, что опубликованные материалы содержат призывы, возбуждающие социальную, расовую, национальную ненависть и вражду в отношении кандидата на должность президента КР Бабанова, подчеркивая этническую принадлежность его покойной матери.
В соответствии с чем штаб просит ЦИК признать материалы заведомо ложными, а также обязать редакции сайтов chagylgan.kg и tikenek.org удалить размещенные в сети материалы и опубликовать опровержение. В штабе попросили отозвать аккредитацию chagylgan.kg и поручить Генпрокуратуре КР рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников сайтов за распространение заведомо ложного сообщения о совершении преступления, а также за действия, направленные на возбуждение национальной (межэтнической) принадлежности, с использованием средств массовой информации, а также посредством сети интернет.
Еще одна жалоба касалась заявления Турсунбека Акуна о якобы сборе подписей за деньги. Эта информация была опубликована на сайте 24.kg. Уполномоченные представители кандидата Бабанова заявили, что слова Акуна являются заведомо ложными, необоснованными и бездоказательными. Представитель Бабанова просит членов ЦИК разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности кандидата в президенты Турсунбека Акуна, а также удалить публикации с новостных лент.

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