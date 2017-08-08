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ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата на должность президента 4 претендентамЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата на должность президента 4 претендентамЧисло пострадавших при взрыве в Лахоре увеличилось до 39Число пострадавших при взрыве в Лахоре увеличилось до 39

ЦИК отказала в регистрации четырем кандидатам в президенты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364491_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441709-ru.html

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8 августа 2017, 13:42       Комментарии

ЦИК отказала в регистрации кандидатур еще четырех претендентов на президентский пост. Об этом сообщили в ЦИКе.
К выборам не будут допущены Марта Кыдыралиева, Муканбайжан Айманбаев, Камил Токтобаев и Роман Ремнев. В Центризбиркоме объяснили, что первые три претендента не создали избирательный фонд и не предоставили соответствующие документы. 32-летнему Роману Ремневу отказано в связи с недостижением возраста участия в президентских выборах.
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