Переданные Россией военные самолеты прибыли в Кыргызстан

8 августа 2017, 13:36 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. В Кыргызстан прибыли переданные Россией в качестве военно-технической помощи два самолета марки Ан-26.

Как сообщила пресс-служба президента, об этом Алмазбеку Атамбаеву доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Раимберди Дуйшембиев.

Ранее глава государства говорил, что официальная передача самолетов состоится 10 августа на авиабазе ОДКБ "Кант".

Сегодня военный авиапарк республики состоит из Ан-2, вертолетов Ми-8 и Ми-24. Ранее также имелись самолеты Ан-26, но их эксплуатация была прекращена.

Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, которым управляет экипаж из шести человек. Грузоподъемность достигает 5,5 тонны. Максимальная скорость - 540 километров в час, дальность - 1 100 километров. Может использоваться для транспортировки бомб.

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