Омурбек Бабанов подал жалобу в ЦИК на СМИ, разжигающие межнациональную рознь

8 августа 2017, 13:09 Комментарии

Уполномоченные представители кандидата на должность президента Омурбека Бабанова пожаловались председателю Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабековой на отдельные СМИ за распространение информации, порочащей достоинство кандидата и разжигающей межнациональную рознь.

Так, жалоба поступила в адрес сайта "chagylgan.kg". 2 августа на этом ресурсе был опубликован материал под названием "Рабочая партия Курдистана Бабановду каржылашы мүмкүнбү?" ("Возможно ли финансирование Омурбека Бабанова Рабочей партией Курдитсана?". Сайт "tikenek.org" перепечатал указанный материал.

"Опубликованные материалы содержат призывы, возбуждающие социальную, расовую, национальную ненависть и вражду в отношении кандидата, подчеркивая этническую принадлежность его покойной матери", — говорится в жалобе в ЦИК.

Уполномоченный представитель кандидата отмечает, что действия, направленные на возбуждение национальной или межрегиональной вражды, являются уголовно наказуемым преступлением. В жалобе предлагается поручить Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников сайтов "chagylgan.kg" и "tikenek.org" за распространение заведомо ложного сообщения о совершении преступления, а также за действия, направленные на возбуждение национальной вражды.

Рабочая группа ЦИК уже признала эту жалобу обоснованной, на ближайшем заседании членов Центризбиркома будет принято решение – лишать "chagylgan.kg" аккредитации или нет.

Всего представители кандидата за последний месяц подали три жалобы на СМИ. Одна из них касалась заявления Турсунбека Акуна о якобы сборе подписей за деньги. Уполномоченные представители кандидата Бабанова заявили, что слова Акуна являются заведомо ложными, необоснованными и бездоказательными.

"В соответствии с частью 5 статьи 28 конституционного закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" средства массовой информации, другие лица, участвуя в предвыборных кампаниях, не вправе допускать публикации, основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата", — отмечено в жалобе.

Уполномоченный представитель Омурбека Бабанова просит ЦИК рассмотреть ответственность Турсунбека Акуна, обязать СМИ дать опровержение и удалить размещенные материалы.

Также жалоба поступила в адрес информацимонного сайта "argument.kg", на котором был опубликован материал о якобы подкупе языковой комиссии. В данном материале говорится, что Омурбек Бабанов всех удивил всех хорошими результатами тестирования по государственному языку. Издание утверждает, что "Омурбек Бабанов подкупил членов комиссии, чтобы показать себя истинным кыргызом, опровергнув слова о том, что он является курдом".

"Тем самым Бабанова фактически обвинили в совершении уголовно наказуемого деяния – подкупе членов Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР и членов экспертной комиссии по определению уровня владения госязыком. 1 августа 2017 г. сайт "gezitter.org" обнародовал этот же материал на официальном языке. Распространенные сайтами "argument.kg" и "gezitter.org" материалы порочат честь и достоинство, деловую репутацию кандидата, поскольку не соответствуют действительности, являются заведомо ложными и могут повлиять на его деловую репутацию и отношение к нему избирателей", — пишет уполномоченный представитель кандидата.

Он попросил ЦИК признать распространенные материалы не соответствующими действительности и заведомо ложными, пригласить на заседание в качестве свидетелей председателя Национальной комиссии по государственному языку и членов экспертной комиссии по определению уровня владения государственным языком, обязать редакции сайта "argument.kg" и "gezitter.org" удалить размещенные материалы и опубликовать опровержение. Предлагается также поручить Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности сотрудников сайтов за распространение заведомо ложного сообщения о совершении преступления.