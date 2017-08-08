Штормовое предупреждение — В Кыргызстане в выходные ожидаются дожди и грозы

8 августа 2017, 12:53 Комментарии

В период с 11 августа по 13 августа в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: 11 августа ночью местами, 11 августа днем и 12 августа на большей части территории дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, местами осадки сильные.

Как сообщил Кыргызгидромет, 13 августа осадки ожидаются в отдельных районах. Местами ожидается усиление западного ветра до 18-23 м/с. Понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.