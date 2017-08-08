Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане местами дожди — прогноз погоды на 9 августаВ Кыргызстане местами дожди — прогноз погоды на 9 августаС начала года Кыргызтелеком проложил около 2 тыс км новых ВОЛСС начала года Кыргызтелеком проложил около 2 тыс км новых ВОЛС

Штормовое предупреждение — В Кыргызстане в выходные ожидаются дожди и грозы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441706-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр Узбекистана прибудет с рабочим визитом в Кыргызстан

Переданные Россией военные самолеты прибыли в Кыргызстан

В Кыргызстане местами дожди — прогноз погоды на 9 августа

Ассамблеи народов Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве

В Кыргызстане снизилась цена на интернет

8 августа 2017, 12:53       Комментарии

В период с 11 августа по 13 августа в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: 11 августа ночью местами, 11 августа днем и 12 августа на большей части территории дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, местами осадки сильные.
Как сообщил Кыргызгидромет, 13 августа осадки ожидаются в отдельных районах. Местами ожидается усиление западного ветра до 18-23 м/с. Понижение температуры воздуха.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум