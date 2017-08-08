В Кыргызстане местами дожди — прогноз погоды на 9 августа

8 августа 2017, 13:06 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +18...+23

днем: +32...+37

Таласская область

ночью: +12...+17

днем: +31...+36

Баткенская область

ночью: +18...+23

днем: +32...+37

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +18...+23

днем: +32...+37

Иссык-Кульская область

ночью: +14...+19

днем: +25...+30

Нарынская область

ночью: +9...+14

днем: +27...+32

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +35...+37.

В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +25...+27.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 7 августа составила 23,4°, 8 августа утром составила 22°.