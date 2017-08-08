В Кыргызстане местами дожди — прогноз погоды на 9 августа

8 августа 2017, 13:06 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Таласская область
ночью: +12...+17
днем: +31...+36
Баткенская область
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Иссык-Кульская область
ночью: +14...+19
днем: +25...+30
Нарынская область
ночью: +9...+14
днем: +27...+32
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +35...+37.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +25...+27.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 7 августа составила 23,4°, 8 августа утром составила 22°.