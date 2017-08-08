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Подделав документы офицер запаса за 2 года получил один млн сомов пенсии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364487_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441704-ru.html

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8 августа 2017, 12:45       Комментарии

Страховые выплаты и военную пенсию по инвалидности в размере более миллиона сомов получил заместитель начальника одного из подразделений государственного комитета по делам обороны КР. Об этом сообщает отдел информации генеральной прокуратуры КР.
Отмечается, что в период с 2013 по 2015 год путем поддельных документов военнослужащий С.К. получал незаконно выплаты от государства. Сейчас материалы дела переданы в суд. Военной прокуратурой было доказано совершение преступления по статье 166 ("Мошенничество") УК КР.
"В ходе следствия причиненный государству ущерб в виде незаконно полученных средств был полностью возмещен. Данное уголовное дело сейчас находится в Первомайском районном суде города Бишкек на рассмотрении", - отметили в генеральной прокуратуре КР.

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