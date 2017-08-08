Доход ОАО "Кыргызтелеком" за полгода составил 839 млн сомов

8 августа 2017, 12:24 Комментарии

Бишкек, 08.08.17. /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Доходы ОАО "Кыргызтелеком" за первое полугодия 2017 года без учета дочерних компаний составили 839 млн сомов. Об этом на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.

По его словам, основными источниками прибыли в первом полугодии стали доходы от услуг интернета, услуг местной и международной телефонной связи и операционной деятельности.

"В результате целенаправленного использования поступавших финансовых средств от предоставления услуг, экономия средств составила 163 млн сомов. За счет оптимизации расходов по трафику, межоператорских расходов с телекоммуникационными компаниями удалось сэкономить 47 млн сомов, что составляет 5% от общих прогнозных расходов", - сообщил Мадаминов.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по трафику сократились на 2 млн 897 тыс сомов.

"Экономия расходов произошла по сравнению с прогнозными показателями по всем основным анализируемым статьям, в результате операционная прибыль составила 45 млн 317 тыс сомов", - сообщил Мадаминов.

Напомним, в августе 2016 года прежнее руководство "Кыргызстелекома" заявило, что казахские операторы интернета намерены повысить цену внешнего трафика интернета в 3 раза. Однако после вмешательства правительства цену удалось оставить на прежнем уровне.