Чиновник Госкомитета обороны незаконно получил более 1 млн сомов как пенсию по инвалидности

8 августа 2017, 12:45 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017. /Кабар/. Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника одного из подразделений Государственного комитета по делам обороны С.К. по обвинению в мошенничестве.

Прокуратура сообщает, что с апреля 2013 года по март 2015 года С.К. на основании поддельных документов незаконно получил страховую выплату и военную пенсию по инвалидности на общую сумму более 1 млн сомов.

В ходе следствия причиненный государству ущерб полностью возмещен.

Уголовное дело направлено в Первомайский суд Бишкека для рассмотрения.