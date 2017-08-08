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Чиновник Госкомитета обороны незаконно получил более 1 млн сомов как пенсию по инвалидности

Источник:
http://kabar.kg/news/chinovnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441702-ru.html

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8 августа 2017, 12:45       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017. /Кабар/. Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника одного из подразделений Государственного комитета по делам обороны С.К. по обвинению в мошенничестве.
Прокуратура сообщает, что с апреля 2013 года по март 2015 года С.К. на основании поддельных документов незаконно получил страховую выплату и военную пенсию по инвалидности на общую сумму более 1 млн сомов.
В ходе следствия причиненный государству ущерб полностью возмещен.
Уголовное дело направлено в Первомайский суд Бишкека для рассмотрения.

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