С начала года Кыргызтелеком проложил около 2 тыс км новых ВОЛС

8 августа 2017, 12:47 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Мирлан Киизбаев – Кабар/. За полгода "Кыргызтелеком" построил 1 тыс. 852 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.

По его словам, из них по республике протянуто магистральных и внутризоновых ВОЛС 1 тыс 410 км, а по городу Бишкек - 89 км. Таким образом общая протяженность ВОЛС по республике составила 3 тыс 410 км, а по Бишкеку - 441,9 км.

"За отчетный период был проведен ряд мероприятий, касающийся модернизации ВОЛС и радиорелейных линий (РРЛ). Так, завершены основные фазы проекта "Цифровое будущее", в настоящее время осуществляются мероприятия по техническому сопровождению и расширению базы ADSL и ADSL2+ абонентов. Начата модернизация и увеличение РРЛ-сети в южном направлении. После расширения РРЛ-канала пропускная способность увеличится в 2 раза до 1 Гб/с", - сообщил Мадаминов.

Кроме того, он рассказал, что идут работы по оптимизации и повышению качества передачи данных по технологии DWDM на магистральном участке "Бишкек-Ош", после модернизации которых пропускная способность канала увеличится с 30 Гб/с до 80 Гб/с.