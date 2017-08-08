Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жээнбеков обсудил с узбекским коллегой предстоящее заседание по делимитации и демаркации госграницыЖээнбеков обсудил с узбекским коллегой предстоящее заседание по делимитации и демаркации госграницыВ Джалал-Абаде сожжено 33 тонны конопли, собранной с 22 гектаров землиВ Джалал-Абаде сожжено 33 тонны конопли, собранной с 22 гектаров земли

Штаб Сариева увеличил затраты на подготовку к выборам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364471_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441698-ru.html

Похожие новости

Число пострадавших при взрыве в Лахоре увеличилось до 39

Выборы-2017: 34-летний претендент выбыл из борьбы за пост президента

Главы правительств КР и РУз обсудили подготовку к заседаниям МПК по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

Выборы президента КР: претенденты вложили 51 млн сомов, потратили 30 млн

Политолог: Объединение южных лидеров увеличивает их шансы прийти к власти в любом амплуа

8 августа 2017, 12:17       Комментарии

Контрольно-ревизионная группа при Центризбиркоме представила очередной отчет о движении денежных средств из избирательных фондов кандидатов в президенты по состоянию на 7 августа.
На сегодняшний день фонд открыли 28 кандидатов из оставшихся 55. На прошлой неделе фонд открыли Канат Исаев, Казыбек Шайымбетов, Талгатбек Кожогулов, Адахан Мадумаров, Акбарали Айтикеев, Советбек Абыкулов и Аскарбек Абышев. В связи с выбытием из предвыборной гонки счета закрыли Нусрет Мамедов и Руслан Джунусов.
На суммы от 10 до 100 тыс. сомов пополнили свои счета Рита Карасартова, Камилла Шаршекеева, Кубан Чороев, Токтайым Уметалиева, Таалатбек Масадыков, Турсунбек Акун, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков.
Почти в три раза - со 130 тысяч до 336 тысяч сомов увеличил свой фонд Таалатбек Масадыков.
На 1,5 млн сомов вырос фонд Сариева, но вместе в тем в течение недели штаб кандидата потратил почти 2 млн сомов.
Без изменений остались фонды Омурбека Бабанова, Арстанбека Малиева, Улугбека Кочкорова. Фонд Жээнбекова так и остался на уровне 3 млн сомов, но затраты его штаба стали чуть больше.
Значительные пополнения сделал Азимбек Бекназаров. Если на прошлой неделе на его счете имелось лишь 15 тыс. сомов, то сегодня числится уже 426 тыс. сомов. Фонд Эрниса Зарлыкова также вырос с 10 тысяч до 200 тысяч сомов.
Фонд Бакыта Торобаева с 7 тысяч увеличился до 1 млн 130 тыс. сомов, но почти вся сумма была израсходована сразу, сейчас в резерве у него осталось около 32 тыс. сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум