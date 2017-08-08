За полгода доходы "Кыргызтелекома" составили более 1 млрд сомов

8 августа 2017, 12:23 Комментарии

Доходы "Кыргызтелекома" без дочерних компаний за шесть месяцев этого года составили более 839 млн сомов, и тем самым прогноз перевыполнен на 1,7%. Об этом сегодня, 8 августа, сообщил глава госкомпании Нурлан Мадаминов на заседании коллегии Фонда по управлению государственным имуществом по итогам первого полугодия.

Как сообщается, доход компании с "дочками" составляет 1 млрд 100 млн сомов.

Как отметил Мадаминов, перевыполнение плана достигнуто за счет предоставления клиентам услуг местной, междугородной и международной телефонной связи, услуг Интернет и IPTV.

Основными источниками доходов предприятия в первом квартале 2017 года также стали доходы от услуг Интернет (филиалы), услуги местной телефонной связи, от операционной деятельности, услуги междугородной связи.

Мадаминов добавил, что в результате целенаправленного использования поступавших финансовых средств от предоставления услуг, расходы от операционной деятельности составили 793,7 млн сомов, что составляет 17% к прогнозной величине, или экономия составила 163,4 млн сомов.

"Экономия расходов произошла по сравнению с прогнозными показателями по всем основным анализируемым статьям, в результате операционная прибыль составила 45 млн сомов", - сообщил Мадаминов.