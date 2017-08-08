Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Чиновник Госкомитета обороны незаконно получил более 1 млн сомов как пенсию по инвалидностиЧиновник Госкомитета обороны незаконно получил более 1 млн сомов как пенсию по инвалидностиДоход ОАО "Кыргызтелеком" за полгода составил 839 млн сомовДоход ОАО "Кыргызтелеком" за полгода составил 839 млн сомов

Красиво! Художники из Бишкека разрисовали фасад дома в Алматы

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441696-ru.html

Похожие новости

Бишкекчане приняли участие в акции "Отдых вместе с книгой"

Пассажирка маршрутки погибла в ДТП в Бишкеке, в них врезался минивэн

ДТП на Южной магистрали Бишкека: погибла пассажирка маршрутки (осторожно, фото!)

Маршрутка опрокинулась в Бишкеке — есть погибшие, 20 человек пострадали

В ДТП на автодороге Бишкек - Ош пострадали 9 человек, из них трое погибли

8 августа 2017, 12:34       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Арт-группа DOXA из Кыргызстана разукрасила фасад одного из домов в Алматы в рамках Международного фестиваля по монументально-декоративному искусству Mural Fest, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан представитель команды Дмитрий Петровский.
"Работа, которую мы назвали "Первая ласточка", олицетворяет раннюю весну, когда все начинает цвести, повсюду слышится пение птиц, а в воздухе пахнет любовью", - отметил Петровский.
Этой картиной украсили фасад одного из домов недалеко от алматинского аэропорта.
По словам Петровского, на выполнение работы художникам потребовалось около недели. Наряду с кыргызстанцами в фестивале принимали участие мастера из Казахстана, России, Украины и Англии.
Отечественная команда участвует в международном арт-проекте второй год подряд. В 2016-м арт-группа изобразила космонавта, несущего цветы, на фасаде одного из домов в Турксибском районе Алматы.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум