Красиво! Художники из Бишкека разрисовали фасад дома в Алматы

8 августа 2017, 12:34 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Арт-группа DOXA из Кыргызстана разукрасила фасад одного из домов в Алматы в рамках Международного фестиваля по монументально-декоративному искусству Mural Fest, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан представитель команды Дмитрий Петровский.

"Работа, которую мы назвали "Первая ласточка", олицетворяет раннюю весну, когда все начинает цвести, повсюду слышится пение птиц, а в воздухе пахнет любовью", - отметил Петровский.

Этой картиной украсили фасад одного из домов недалеко от алматинского аэропорта.

По словам Петровского, на выполнение работы художникам потребовалось около недели. Наряду с кыргызстанцами в фестивале принимали участие мастера из Казахстана, России, Украины и Англии.

Отечественная команда участвует в международном арт-проекте второй год подряд. В 2016-м арт-группа изобразила космонавта, несущего цветы, на фасаде одного из домов в Турксибском районе Алматы.

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