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Экс-замначальника Госкомитета по делам обороны присвоил 1 млн сомов, теперь он предстанет перед судом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/eks-za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441695-ru.html

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Силами воздушной обороны спасен альпинист, гражданин Германии

8 августа 2017, 12:09       Комментарии

Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника одного из подразделений Госкомитета по делам обороны С.К. в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" УК КР.
По данным прокуратуры, следствием установлено, что с апреля 2013 года по март 2015 года, вышеуказанное должностное лицо на основании поддельных документов, незаконно получил страховую выплату и военную пенсию по инвалидности на общую сумму более 1 млн сомов. В ходе следствия причиненный государству ущерб возмещен полностью. Данное уголовное дело направлено в Первомайский суд города Бишкек для рассмотрения", – говорится в сообщении.

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