Экс-замначальника Госкомитета по делам обороны присвоил 1 млн сомов, теперь он предстанет перед судом

8 августа 2017, 12:09 Комментарии

Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника одного из подразделений Госкомитета по делам обороны С.К. в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" УК КР.

По данным прокуратуры, следствием установлено, что с апреля 2013 года по март 2015 года, вышеуказанное должностное лицо на основании поддельных документов, незаконно получил страховую выплату и военную пенсию по инвалидности на общую сумму более 1 млн сомов. В ходе следствия причиненный государству ущерб возмещен полностью. Данное уголовное дело направлено в Первомайский суд города Бишкек для рассмотрения", – говорится в сообщении.