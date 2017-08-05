Жээнбеков обсудил с узбекским коллегой предстоящее заседание по делимитации и демаркации госграницы

8 августа 2017, 12:21 Комментарии

Накануне, 7 августа, состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с главой правительства Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили подготовку к очередным заседаниям межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

"Мы будем рады видеть Вас и делегацию Узбекистана у нас в Кыргызстане", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к узбекскому коллеге.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибудет с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в очередных заседаниях межправительственных комиссий, которые состоятся с 15 по 17 августа в г. Чолпон-Ата.

В ходе разговора премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подтвердил готовность узбекской стороны к проведению Дней узбекской культуры в Кыргызстане в октябре текущего года. Он также поблагодарил кыргызскую сторону за своевременную помощь гражданам Республики Узбекистан, попавшим 3 августа 2017 года в автоаварию на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поблагодарил узбекскую сторону за решение о строительстве в городе Ош общеобразовательной школы на 630 ученических мест.

Справочно: 5 августа 2017 года специальным авиарейсом пострадавшие в автоаварии в Иссык-Кульской области 6 граждан Республики Узбекистан были доставлены в Республиканский научно-исследовательский центр экстренной медицины в городе Ташкент.