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Ассамблеи народов Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничествеАссамблеи народов Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Жээнбеков обсудил с узбекским коллегой предстоящее заседание по делимитации и демаркации госграницы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/zheenb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441694-ru.html

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8 августа 2017, 12:21       Комментарии

Накануне, 7 августа, состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с главой правительства Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили подготовку к очередным заседаниям межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
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