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"Кыргызтелеком" договорился о снижении цен на закупку внешнего трафик Интернета

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyztel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441693-ru.html

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8 августа 2017, 12:00       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В первом полугодии 2017 года ОАО "Кыргызтелеком" вследствие переговоров удалось снизить цену на закупку внешнего трафика Интернета с 15 центов до 13 за 1 мбит/с. Об этом на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.
По его словам, тариф снижен по сравнению с ценой, которая была до повышения в августе 2016 года цен казахскими операторами.
"Так, проведены два открытых тендера на закупку внешнего интернет-трафика в первом квартале этого года. В них участвовали крупные операторы связи России, Казахстана и Китая. После проведения двух тендеров дополнительно был проведен конкурс котировок цен, после которых определились компании, предложившие наименьшую стоимость на закупаемый внешний канал интернета. При этом удалось увеличить объем внешнего канала, что позволило улучшить качество предоставляемых услуг доступа в интернет нашим клиентам", - рассказал Мадаминов.

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