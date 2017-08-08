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В Оше пьяный муж до смерти избил жену во время отдыха

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-p-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441692-ru.html

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8 августа 2017, 12:08       Комментарии

ОШ, 08.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Оше пьяный муж до смерти избил жену во время отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.
По данным пресс-службы, 5 августа примерно в 18:55 часов в дежурную часть УВД города Ош поступил звонок о том, что в доме по улице Н.Исанова обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти, на теле имелись следы синяков и побоев.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что в тот день женщина О.Н., 1978 года рождения вместе с мужем отдыхала в зоне отдыха "Дом отдыха", возле бассейна они распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, вследствие которой супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс кулаком несколько ударов своей жене. Несмотря на тяжелое состояние, женщине удалось добраться до дома, где от полученных ранее ударов она скончалась.
По подозрению в совершении данного преступления задержан супруг убитой Н.Н., 1973 года рождения. В ходе следствия он признался, что, находясь в зоне отдыха, нанёс несколько ударов жене при посторонних. Однако, по его словам, он не думал, что супруга скончается. Задержанный водворён в ИВС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса КР. Ведётся следствие.

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