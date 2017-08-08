Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жээнбеков обсудил с узбекским коллегой предстоящее заседание по делимитации и демаркации госграницыЖээнбеков обсудил с узбекским коллегой предстоящее заседание по делимитации и демаркации госграницыЭкс-замначальника Госкомитета по делам обороны присвоил 1 млн сомов, теперь он предстанет перед судомЭкс-замначальника Госкомитета по делам обороны присвоил 1 млн сомов, теперь он предстанет перед судом

Ассамблеи народов Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Источник:
http://kabar.kg/news/assamblei...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441691-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане снизилась цена на интернет

Кыргызстан намерен через суд взыскать долг за Интернет у фирм Таджикистана

Дожди и снег с пятницы — штормовое предупреждение по Кыргызстану

Россия подарила Кыргызстану два военно-транспортных самолета

Атамбаеву рассказали о военной технике, переданной Россией Кыргызстану

8 августа 2017, 12:14       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке сегодня было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Ассамблеей народов России и Ассамблеей народа Кыргызстана. В церемонии подписания приняли участие делегация Ассамблеи народов России и члены кыргызской делегации Ассамблеи народа Кыргызстана. В качестве почетного гостя на двустороннюю встречу был также приглашен Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.
В начале церемонии стороны поприветствовали друг друга и представили членов делегации.
"Последнее соглашение между Ассамблеями народов России и Кыргызстана было подписано в 2013 году, но срок его действия истек в 2016 году. Мы в течение года вели переговоры по подписанию нового соглашения, и вот сегодня мы встретились, чтобы дать новый импульс нашим отношениям и в дальнейшем вывести наше двустороннее сотрудничество на новый качественный уровень в сфере культурно-гуманитарных направлений. Поэтому данное соглашение является важным элементом в сотрудничестве народов наших стран", - сказал председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов.
Председатель Совета Ассамблеи народов России и руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова в свою очередь отметила, что подписанное соглашение позволит России и Кыргызстану укрепить народную дипломатию посредством совместных и многосторонних проектов с другими народными ассамблеями.
Также в ходе встречи посол РФ в КР Андрей Крутько отметил, что в последние годы Ассамблея народа Кыргызстана обрела второе дыхание, и есть много моментов, которые могли бы стать хорошим примером для Ассамблеи народов России. Подписание соглашение даст возможность сторонам обмениваться опытом и укрепить двусторонние отношения путем культурно-гуманитарного сотрудничества.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум