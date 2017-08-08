В Кыргызстан прибыли два военно-транспортных самолета, переданных Россией

8 августа 2017, 11:57 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 августа, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента. В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по укреплению и дальнейшему развитию Вооруженных сил страны, основных результатах проводимой работы по оптимизации органов управления и повышению боеготовности подразделений.

Касаясь вопросов наращивания потенциала Вооруженных сил, Дуйшенбиев рассказал президенту о ходе реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества с основными зарубежными партнерами и, в частности, доложил о прибытии в Кыргызстан двух военно-транспортных самолетов, переданных Россией в рамках оказания военно-технической помощи. Запланирована церемония официальной передачи самолетов Кыргызстану.

Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшей активизации всего комплекса мер по развитию Вооруженных сил страны для эффективной реализации задач по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности государства.