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Новости Кыргызстана

Атамбаеву рассказали о военной технике, переданной Россией КыргызстануАтамбаеву рассказали о военной технике, переданной Россией КыргызстануВ Кыргызстан прибыли два военно-транспортных самолета Ан-26, переданных РоссиейВ Кыргызстан прибыли два военно-транспортных самолета Ан-26, переданных Россией

В Кыргызстан прибыли два военно-транспортных самолета, переданных Россией

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441690-ru.html

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8 августа 2017, 11:57       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 августа, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента. В ходе встречи глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по укреплению и дальнейшему развитию Вооруженных сил страны, основных результатах проводимой работы по оптимизации органов управления и повышению боеготовности подразделений.
Касаясь вопросов наращивания потенциала Вооруженных сил, Дуйшенбиев рассказал президенту о ходе реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества с основными зарубежными партнерами и, в частности, доложил о прибытии в Кыргызстан двух военно-транспортных самолетов, переданных Россией в рамках оказания военно-технической помощи. Запланирована церемония официальной передачи самолетов Кыргызстану.
Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшей активизации всего комплекса мер по развитию Вооруженных сил страны для эффективной реализации задач по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности государства.

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